Di Gregorio, scalata Juve. Ora la ripartenza per sfondare il blocco Nazionale

I numeri

Fino a certificare i numeri di un’annata comunque da incorniciare, a prescindere dagli alti e bassi che ha vissuto l’intera squadra, difesa (specialmente) compresa. L’ex Monza ha totalizzato così il 73,8% di parate, mantenendo sostanzialmente la media del 75% confezionata negli scorsi anni in biancorosso. Non era scontato: è cambiata la tipologia di partita da affrontare, e non è un dettaglio che alla fine gli siano arrivati almeno 50 conclusioni in meno da neutralizzare. Sono stati invece 18 i clean sheets, (partite senza subire gol) mentre la media dei gol concessi - qui supportato dalla retroguardia - è scesa a 0,94 per match. Comunque non poco, per essere Juve. Comunque non tanto, viste le montagne russe fronteggiate, pure emotive. C’è un altro dato però che sorride al portiere cresciuto nell’Inter: è quello ricavato tra la sottrazione degli xG subiti con i gol attesi. Sembra poco e invece è indicativo: 0,13 in più rispetto al previsto, per un numero in grado di indicare una capacità superiore alla media, una sorta di prova definitiva di come i miracoli siano effettivamente arrivati, e tanti saluti ai punti di vista. Il progetto per il futuro è poi estremamente chiaro: Mondiale e riazzerare, ripartire e magari sfondare il blocco della Nazionale, frequentarlo con più continuità. Davanti ha dei mostri e lo sa bene: Donnarumma a parte, però, può giocarsela con Meret e Carnesecchi, con Vicario e Caprile. Tutti super esponenti del ruolo, però con un taglio in meno, eppur determinante: alla Juventus, Di Gregorio sta imparando a essere leader. In campo, fuori, davanti ai microfoni.