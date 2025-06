Ardoino, l’ultimo post è uno sfogo: “La Juventus non ce lo permette”

"Siamo aperti a partecipare a eventuali future iniezioni di capitale per contribuire a rafforzare le basi finanziarie della Juventus". Con questo post qualche settimana fa, Paolo Ardoino (Ceo di Tether) ha fatto sognare i tifosi bianconeri. Uno degi ultimi, e nuovi, azionisti della Vecchia Signora (arrivato al 10% negli scorsi mesi) è attivo sui social e per la Juve perché vuole farla tornare "Grande". Niente errori di scrittura, la G rigorosamente maiuscola per far capire la strada da intraprendere per il club in vista del futuro. Un momento di cambiamenti: l'addio di Giuntoli, l'arrivo di Comolli e nuovo ruolo per Chiellini. Insomma, l'asset dirigenziale si è rifatto il look per poter rialzare le sorti della squadra. Intanto l'azionista ha continuato a mandare messaggi sui social svelando un dettaglio particolare.