Calvo all’Aston Villa: “Grande onore”. Il comunicato ufficiale e il nuovo ruolo

Dopo settimane di indiscrezioni, ecco l'ufficialità: Francesco Calvo è il nuovo " Presidente delle Operazioni Commerciali " dell' Aston Villa e lo fa succedendo a Chris Heck . Il dirigente, dopo aver rassegnato recentemente le dimissioni dal ruolo di "Managing Director Revenue & Institutional Relations", carica ricoperta per anni alla Juventus , lascia il club bianconero per approdare in Premier League .

Calvo all'Aston Villa: il comunicato ufficiale

La notizia dell'ufficialità del nuovo incarico per Francesco Calvo è arrivata direttamente dai canali ufficiali dell'Aston Villa tramite un comunicato che recita quanto segue: "V Sports e l'Aston Villa Football Club (AVFC) sono lieti di annunciare la nomina di Francesco Calvo a nuovo Presidente delle Operazioni Commerciali del Club, che inizierà a lavorare per il Club a luglio 2025. Francesco entra a far parte del Club provenendo dalla Juventus, dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director of Revenue and Institutional Relations. In questo ruolo, era responsabile di tutti i flussi di ricavi e dei rapporti con i principali stakeholder istituzionali del calcio, come FIFA, UEFA, ECA e Serie A. Francesco ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali durante i due periodi trascorsi con i giganti italiani, oltre a posizioni dirigenziali di alto livello presso FC Barcellona e AS Roma".

