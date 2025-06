Kovacic, niente Juve: ora il City ha due obiettivi sul mercato

City, non solo Reijnders: gli obiettivi sul mercato

Intanto, sul fronte mercato, per risolvere una volta per tutte il problema del terzino sinistro i Citizens avrebbero messo gli occhi su Rayan Ait-Nouri, 23enne algerino del Wolverhampton: l'obiettivo è trovare un accordo prima della partenza per gli Usa e averlo subito a disposizione. Sempre stando alla stampa inglese, ci sarebbero stati anche i primi contatti con il Lione per il 21enne Rayan Cherki, 12 gol in 44 partite nell'ultima stagione, che ha una valutazione oltre i 40 milioni. Anche lui, così come il milanista Reijnders e il già citato Ait-Nouri, potrebbe unirsi al City in tempo per disputare il Mondiale per Club.