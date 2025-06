Comolli subito al lavoro: le prime tre mosse per la Juve che verrà

TORINO - E dunque la Juventus torna a parlare francese. L’insediamento ufficiale di Damien Comolli dà infatti il via all’ennesima rivoluzione con cui il club cerca di ritrovare la strada dopo la travagliata fine del ciclo d’oro dei nove scudetti, gravata da non trascurabili addentellati politici, giudiziari e in definitiva economici. John Elkann ha cestinato il primo progetto della sua gestione dopo appena una stagione, precisamente dalla lettera agli azionisti dell’aprile del 2024: “La stagione 2023/24 è quindi l’anno zero per la Juventus, in cui la società sta ponendo le basi per il proprio ritorno, sia sul campo che al di fuori”. Nonostante si partisse comunque da una Coppa Italia e da una qualificazione in Champions. E invece, in ordine di tempo, Thiago Motta, Francesco Calvo e, soprattutto, Cristiano Giuntoli (che, sempre in quella lettera agli azionisti veniva incoronato così: “entrato a far parte del club nel 2023 e appena nominato Miglior Direttore Sportivo dell’anno ai Globe Soccer Awards per il suo lavoro con il Napoli l’anno scorso, contribuirà a plasmare la Juventus del futuro”) sono stati detronizzati per far posto a un organigramma radicalmente rinnovato e ridisegnato nei compiti.