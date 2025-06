Il mistero di Comolli, la rotta di Chiellini: da cosa dipende la svolta Juve

E sono quattro. In quattro anni. Da quando, nell’estate del 2021, Fabio Paratici ha lasciato la Juventus e al suo posto, a capo dell’area sportiva, è subentrato Federico Cherubini, ci sono stati altri tre ribaltoni societari: da Cherubini a Manna, da Manna a Giuntoli, da Giuntoli al ticket Comolli/Chiellini. Insomma, quattro cambi della dirigenza in quattro anni che, tra inchieste giudiziarie e scelte strategiche, non hanno consentito un assetto stabile nella gestione sportiva del club. La svolta di questi giorni è quella più brusca, perché abiura un progetto che ha iniziato a sgretolarsi sei mesi fa, con la crisi di Thiago Motta, poi esonerato a marzo, e porta al licenziamento di un dirigente che solo due anni fa aveva firmato un quinquennale (le cui involontarie sfumature sovietiche cozzavano con l’abitudine juventina dei triennali per i dirigenti).