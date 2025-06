Riecco Koopmeiners, chance Rugani, Bremer accelera: tutti da Tudor

“L et’s get back to work”. Questo il cartellone esposto a caratteri cubitali tra le mura della Continassa , dove ieri pomeriggio una fetta del gruppo squadra si è riunita per la ripresa degli allenamenti dopo la settimana di “siesta” concessa da Igor Tudor . Una sessione leggera - la prima delle dodici che separano la Juventus dalla partenza per Washington, calendarizzata per il 14 giugno - alla quale non ha assistito nessun membro della dirigenza, per via della trasformazione in atto agli alti piani della società, con Damien Comolli che inizierà ufficialmente il suo mandato a partire da domani.

L'allenamento alla Continassa

Per i bianconeri, una serie di esercizi di riattivazione atletica, seguiti da una partitella a cui hanno preso parte anche diversi ragazzi della Next Gen, viste le tante assenze per via degli impegni nazionali. Dieci in totale i bianconeri sparpagliati in giro per il mondo, a cominciare dagli azzurri Andrea Cambiaso, Federico Gatti e Manuel Locatelli (che ieri ha fatto ritorno a Torino per via dell’infortunio alla caviglia destra), passando per Nico Gonzalez, Kalulu, Adzic, Conceiçao, Vlahovic, Rouhi e Yildiz. Al loro posto, sei ragazzi della formazione di Brambilla: Daffara, Garofani, Afena Gyan, Citi, Owusu e Cudrig.