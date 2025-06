Tragedia in Piazza San Carlo, la Juventus ricorda Erika e Marisa

Oggi, 3 giugno, sono trascorsi otto anni da quella notte che avrebbe dovuto essere solo una festa per i tifosi bianconeri, ma che si è trasformata in una drammatica e inaspettata tragedia. La finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid del 2017, in Piazza San Carlo a Torino , è passata alla storia non solo per l'esito del match, ma per il tragico incidente che ha causato la morte di due giovani donne: Erika Pioletti e Marisa Amato .

Cos'è successo la notte de 3 giugno 2017

Tutto ebbe inizio quando migliaia di tifosi, entusiasti e festanti, si radunarono in Piazza San Carlo, a Torino, per assistere alla partita su maxi-schermi allestiti per l’occasione. Quello che sarebbe dovuto essere un incontro di passione sportiva si trasformò in un incubo. La folla, via via sempre più numerosa, iniziò a perdere il controllo. Il panico si diffuse in pochi secondi quando un falso allarme - mai chiaramente ricostruito, nonostante nel 2022 ci fu un processo con diverse condanne - provocò un'agitazione incontrollabile.

In pochi minuti, la scena che si presentò a Piazza San Carlo fu quella di un tumulto caotico, con decine di persone che cercavano di scappare da una situazione sempre più pericolosa. Durante la fuga, in mezzo alla calca, Erika e Marisa, due donne che avevano scelto di vivere quella serata di passione sportiva come tanti altri, persero tragicamente la vita. Il loro sogno di una serata di festa si è trasformato in un incubo senza ritorno.