Koopmeiners e il suo "Goat": non è Messi ma un ex Juve. "E il rigore della vita lo tiro io"

Archiviata la stagione, con una nuova rivoluzione all'orizzonte , la Juventus prova ad alleggerire un po' l'atmosfera in questi giorni di ripresa degli allenamenti. Il calciatori, agli ordini di Igor Tudor , hanno iniziato la preparazione in vista del Mondiale per Club. Teun Koopmeiners , ancora non al massimo a causa di un infortunio, è stato "interrogato" con una delle domande più difficili per un giocatore: qual è il calciatore più grande di sempre? L'olandese si è sottoposto a un quiz e il risultato è sorprendente!

Koopmeiners e il quiz: ecco chi è il Goat di Teun!

Il centrocampista juventino è stato sottoposto a una serie di domande per scegliere una griglia di partenza di giocatori ed ex da far "competere" per il premio di "Goat". Primo quesito a bruciapelo: "chi è il miglior giocatore con il quale hai giocato? Frenkie De Jong". E poi a seguire: "il giocatore più forte di sempre? Lionel Messi. Il calciatore invece più difficile che hai affrontato? Kylian Mbappé. Chi è il tuo idolo? Thierry Henry. Il palleggiatore più forte? Andrea Pirlo. Quello con più abilità tecniche? Neymar. Il difensore più forte? Sergio Ramos". E, infine: "di chi ti fideresti per un calcio di rigore? Penso... Me stesso".

Dopo aver scelto il roster iniziale, è iniziata la scrematura. Passano al secondo turno, in una scelta tra due alla volta in ordine di scelta: "Messi, Henry, Pirlo, Ramos (che Koop preferisce a se stesso)". E così, ancora: "Tra Henry e Messi è difficile scegliere perché Thierry è l'idolo della mia infanzia ma... Henry". Che si scontra in finale con Pirlo, ma a spuntarla è...: "Henry!". La leggenda del calcio francese ed ex juventino è il Goat di Koopmeiners!

