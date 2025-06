Juve, tra passato e futuro: Giuntoli via mentre Tudor rivede Koopmeiners e Douglas Luiz

Juve, le condizioni degli infortunati

La prima grande notizia riguarda Manuel Locatelli, rientrato a Torino dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale. Il centrocampista ha già iniziato le terapie e quindi si aggregherà sicuramente al resto del gruppo per il Mondiale per Club. Rientrato anche Douglas Luiz, che si è allenato con i compagni. Per Teun Koopmeiners, reduce da diversi problemi fisici al termine del campionato, solo un lavoro parziale in gruppo. Questi giorni serviranno all'olandese per migliorare la condizione e farsi trovare pronto per la competizione negli Stati Uniti. Assenti invece, per gli impegni con le proprie nazionali, ben nove giocatori: Nico Gonzalez, Kalulu, Cambiaso, Gatti, Adzic, Conceicao, Vlahovic, Rouhi ed Yildiz.

Allenamento Juve, il report ufficiale

La Juventus ha pubblicato il report della sessione odierna sul proprio sito: "Allenamento mattutino per la Prima Squadra maschile bianconera alla Continassa, al lavoro in vista delle gare negli Stati Uniti del Mondiale per Club - in programma a partire dal prossimo 19 giugno e che vedranno la Juventus impegnata nelle sfide del girone contro Al Ain, Wydad AC e Manchester City. Nella giornata di oggi, il gruppo si è concentrato in modo particolare su esercizi relativi al possesso palla, svolgendo poi delle partitelle nella seconda parte dell’allenamento. Domani appuntamento in campo al JTC di nuovo al mattino".