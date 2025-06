Esuberi per lo United, occasioni d’oro per Juve: le due opzioni sugli esterni

La situazione di Antony

Per un curioso caso del destino, il Chelsea di Sancho ha conquistato il trofeo della Conference in finale con il Betis di Antony: il brasiliano rischia di ritrovarsi in una situazione simile a quelle di Sancho, anche se ha qualche possibilità in più di restare a Manchester nella prossima stagione. Però il prestito al Betis è terminato e per riscattare Antony non c’è una cifra già stabilita o una opzione di acquisto: si deve passare dallo United. Oppure si può lavorare per un altro prestito: in questo senso, cioè a titolo temporaneo, la Juve ci sta pensando, tra i tanti profili valutati in questa fase ancora esplorativa e di passaggio tra una classe dirigente e l’altra. Secondo i media brasiliani, il corteggiamento del club bianconero nei confronti di Antony avrebbe radici lontane: le prestazioni dell’esterno offensivo, specialmente in Conference (9 presenze, 4 gol e 3 assist), hanno ulteriormente alimentato questo interesse. Ma nella Juve, con l’avvento di Comolli e l’uscita di scena di Giuntoli (chiacchierato a Madrid sponda Atletico), è cambiato tutto o quasi: da vedere se per Antony partirà una vera e propria trattativa.