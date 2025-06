Milik vuole giocare: l'obiettivo dopo un anno da incubo e il rinnovo Juve

Un paio di «come stai?» sparsi, poi foto, autografi, sorrisi dispensati. Ma no, neanche una risposta. Arek Milik lunedì è stato riaccolto dai suoi tifosi e a qualcuno non sembrava vero: se n'era sentito solo parlare, in quest'annata, però in campo non si era mica visto. Braccato all'esterno del training center, il polacco si è fermato con tutti, estremamente disponibile ed evidentemente disteso: pollice in su a chi gli chiedeva delle condizioni, una replica che però nasconde mille sfumature, alcune delle quali pronte a sfociare nel mercato. Anche in quest'ultimo appena iniziato.