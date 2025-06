Douglas Luiz negli Usa e poi? L’opinione di Chiellini e il futuro Juve

Nel momento in cui è rientrato in Brasile, Douglas Luiz ha fatto ciò che solitamente si fa dopo aver vissuto con estrema “saudade”: ha riunito tutti. Una festa in famiglia, le persone di sempre, gli amici di una vita. E poi quel calore chiamato casa. Che non è stata Torino, evidentemente. Che in fondo non è stata neanche Birmingham, nella quale il centrocampista pure si era trovato bene a prescindere dalle grandi prove in maglia Aston Villa. A chi gli è stato vicino, il ragazzo cresciuto a Rio de Janeiro ha confessato una gran voglia di voler modificare il presente, ancor prima dell’aria respirata ultimamente. Non si è arreso, tanto per capirsi. Né vuole restare a guardare. Per Tudor, che ieri l’ha riaccolto alla Continassa, dove DL si è rimesso immediatamente a disposizione e al pari dei compagni, tutto ciò può generare differenti consapevolezze, fornire un aiuto concreto a una squadra basata - almeno nel periodo recente - prevalentemente sui nervi e sulla necessità di raggiungere l’obiettivo.