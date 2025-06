“È come Soulé!”: Juve, la carta a sorpresa di Tudor per il Mondiale per Club

Il futuro della Juventus potrebbe riservare una sorpresa dell'ultima ora: Luca Amaradio , giovane esterno della Next Gen, potrebbe infatti essere il prossimo volto emergente a salire a bordo dell'aereo destinato al Mondiale per Club . Il classe 2005, che ha stupito con la sua crescita e le sue performance nelle ultime stagioni, potrebbe presto fare il salto in prima squadra. I bianconeri lo hanno scovato dai campi della D perché fino a luglio dello scorso anno ha giocato con il Derthona , poi il salto a Torino. Un passaggio importante a cui, però, sembra non aver risentito ed è per questo che Tudor potrebbe chiamarlo in vista della competizione negli Stati Uniti.

Un talento in ascesa

Amaradio è una delle tante promesse che escono dal florido vivaio bianconero e, a dispetto della giovane età, ha già dimostrato di avere le qualità per confrontarsi con i grandi. La sua ultima stagione con la Next Gen è stata senza dubbio tra le più positive, con il calciatore che ha messo in mostra un mix di qualità tecniche e attitudine al gol, caratteristica che non è passata inosservata.

Nel complesso, il giovane esterno ha totalizzato 14 presenze ufficiali tra Serie C e Primavera, segnando 4 gol e fornendo 2 assist. In particolare, la sua esperienza in Lega Pro, sebbene non caratterizzata da un minutaggio elevato, ha fatto emergere le sue doti offensive. Con tre gol in 8 presenze, Amaradio ha mostrato un ottimo fiuto del gol, dimostrando anche una maturità sorprendente per un ragazzo della sua età.