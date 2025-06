Dybala e Pogba di nuovo insieme: "La Serie A ti aspetta". Tifosi impazziti

Pogba, quale futuro?

Dopo l'ultimo anno a dir poco burrascoso, tra squalifica e risoluzione con la Juventus, per Paul Pogba si è aperto un periodo di grande incertezza. Il calciatore, sul mercato da parametro zero dallo scorso marzo, non ha ancora trovato una squadra. Si sono rincorsi rumors, ci sono stati ammiccamenti, ma per il centrocampista il futuro resta ancora un rebus. Sembra ci possa essere un interessamento del Monaco, che gli consentirebbe di tornare a giocare in Francia. Al momento il giocatore continua ad allenarsi in solitaria, in attesa di un ritorno in campo.