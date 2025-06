Juve, guarda cosa combina il figlio di Diego

TORINO - Davi Moura Cunha: segnatevi il nome. Le prime immagini, quelle che indicano un talento cristallino, sono arrivate nello scenario del 28° torneo Manlio Selis, manifestazione internazionale riservata alle formazioni Under 14. Tra le fila del Flamengo c'era il piccolo Davi, che tra una giocata e l'altra ha aiutato i compagni a portare a casa l'epilogo della rassegna. Iniziando a farsi un nome. Anzi: rimarcandolo, perché un cognome pesante ce l'ha già. Ricorda qualcosa? Tocca andare indietro di qualche anno e più ricordi, fino ad arrivare a Diego Ribas da Cunha, erede dei dieci brasiliani, un passato - inglorioso - alla Juventus in un'annata sfortunata come quella 2009-2010, chiusa con il primo dei due settimi posti consecutivi. Sì, è suo papà. Pure orgoglioso, e ben presente sugli spalti del campo sardo, pronto a scattare foto e a dargli consigli. A illuminargli la strada, insomma.