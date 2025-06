Vural, l'interesse Juve e la concorrenza: chi è il turco amico di Yildiz, la scheda

Vural e il retroscena Barcellona

La scuola catalana ha fiuto per il talento e basta fare il nome di Yamal per sintetizzare il loro grande lavoro. Nel 2018, dopo ottime prestazioni con l'Hammarby giovanile, aveva attirato l'attenzione del Barcellona, che non sarebbe riuscita a soddisfare le condizioni di residenza e permesso di lavoro. E allora Vural si è spostato qualche km più in là, al Benfica. Si è formato per quattro anni e poi è passato al Fenerbahce, dove grazie alle sue qualità ha iniziato ad allenarsi subito con i grandi ed è diventato il più giovane ad aver mai rappresentato i turchi, dopo aver giocato un'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk a 15 anni, 10 mesi e 23 giorni. Poi il talentino ha deciso di ritornare nel club d'infanzia all'Hammarby, per poi fare il salto in Italia al Frosinone. Nato a Stoccolma, ma di nazionalità turca, ha attirato l'attenzione anche della Turchia e sui social a far scatenare i tifosi della Juve è il legame Yildiz.