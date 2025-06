Comolli, primo giorno Juve: futuro ds, incontro Tudor, nodo Kolo e David

Kolo Muani e il Mondiale per Club in vista

Il 19 giugno la Juve farà l'esordio al Mondiale per Club, ma la squadra partirà prima per gli Stati Uniti per preparare al meglio la competizione. Ma Comolli dovrà mettersi subito al lavoro per sciogliere anche alcuni nodi importanti riguardo il futuro di Conceicao, Veiga e Kolo Muani. Per il portoghese i contatti con il Porto sono ben avviati e si respira ottimismo sulla possibilità di prolungarne la permanenza in bianconero. Mentre c'è da lavorare per gli altri due nomi. Per l'attaccante francese la Vecchia Signora ha un piano: un prestito ponte per la competizione per poi risedersi al tavolo dei parigini a luglio. I campioni d'Europa sono propensi a un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juve vorrebbe inserire il diritto. Nel frattempo, i biaconeri restano vigili sul fronte offensivo per fornire a Tudor un'altra punta di ruolo, visto il probabile addio di Vlahovic, che andrà in scadenza la prossima stagione.