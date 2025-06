Savona triplica, ecco il rinnovo Juve: idee chiare con una sola eccezione

Colpo Next Gen: ecco Makiobo

Nelle scorse ore intanto è arrivata la firma del giovane centrocampista centrale Grady Makiobo. Il classe 2007 approda alla Continassa a parametro zero. Contratto fino al 2028 con opzione per le due stagioni successive quelli sottoscritto dall’ex Bruges, che la Juve ha prelevato a parametro zero anticipando una folta concorrenza internazionale. Su tutte quella del Benfica, che negli ultimi giorni aveva provato il blitz per il sorpasso, mettendo sul piatto una proposta davvero allettante ma il mediano ha preferito mantenere la parola data alla Vecchia Signora. Mezzi atletici straripanti e una buona confidenza con il gol che gli sono valsi l’accostamento a Yayà Tourè. Per Makiobo si prospetta uno spazio all’interno della Next Gen, dalla quale prendere la rincorsa per arrivare nel giro della prima squadra nel giro di un paio d’anni. Missione possibile.