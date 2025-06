McKennie: “Yildiz va lasciato in pace”. Poi sceglie la leggenda Juve: “Ma non paragonateci”

"Voglio aiutare la squadra"

"Se mi metti come portiere e mi dici che inizio subito, gioco in porta. Almeno sono in campo, voglio solo fare del mio meglio per aiutare la squadra e vincere le partite. Se mi dici che segno due gol ma perdiamo o che segno zero e vinciamo, sono il tipo di ragazzo che accetta lo zero e vinciamo. Quindi non è sicuramente così difficile per me”. Questo è quanto ha espresso McKennie in merito a quella che è la sua adattabilità in campo, proseguendo così: "Penso di capire tutti i ruoli semplicemente giocandoci, o non mi sembra molto difficile capire come si debba giocare in un determinato ruolo: se giochi come terzino sinistro, come terzino destro o come attaccante, capisco cosa devo fare in quei ruoli. È qualcosa in cui sono sempre stato bravo mentalmente. Credo che aver praticato molti sport diversi da bambino, adattandomi così spesso e dovendomi adattare sempre a molte cose nella mia vita, mi abbia aiutato. Non sono un egoista o qualcosa del genere. Non sono uno che pensa: 'Oh, se non gioco in questo ruolo, non voglio giocare'. Sono uno che dice: 'Giocherò in qualsiasi ruolo tu voglia che giochi'".