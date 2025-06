Yildiz: "Juve, la Champions era d'obbligo! Tudor fantastico: è stato..."

Juve, Yildiz: parole al miele per Tudor

Yildiz, come riporta l'agenzia Anadolu Ajansi, ha parlato innanzitutto del quarto posto: "Alla Juventus non ci vediamo in nessun'altra competizione che non sia la Champions League. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per raggiungerla perché la Juve ha l'obbligo di andare in Champions". Poi parole al miele per Tudor, che subentrato a Thiago Motta a stagione in corso è riuscito a centrare il quarto posto: "È una persona fantastica e, come allenatore, mi è stato molto d'aiuto. Siamo molto contenti di averlo con noi". Intanto a Torino, i calciatori non impegnati con le proprie nazionali, continuano lavorare agli ordini del tecnico croato in vista del Mondiale per Club.