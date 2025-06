Kolo Muani-Juve, Comolli sicuro con un però. E il Triplete Psg può aiutare

Tudor vuole tenere Kolo Muani alla Juve

Anche grazie a uno sponsor speciale e forse inaspettato solamente qualche mese fa. Per informazioni in merito citofonare a chi allena la Vecchia Signora. Proprio il feeling con Tudor è cresciuto, sensibilmente, nel corso delle ultime settimane. Dopo l’iniziale freddezza tra i due, dovuta alla preferenza del tecnico croato per Vlahovic nell’undici titolare e conseguenti panchine in serie inflitte al francese, ora il rapporto viene decritto come molto buono. Merito - va detto - di entrambi. Il centravanti francese ha saputo, col lavoro quotidiano in allenamento e i gol in partita, far ricredere l’allenatore, che al tempo stesso non si è fatto condizionare da pregiudizi e idee pregresse, premiando quanto mostrato da Kolo Muani nel finale di stagione. Le reti contro Monza, Lazio e Venezia, infatti, sono state fondamentali per supportare e trascinare la squadra al quarto posto, riaprendo le porte della nazionale francese al classe 1998, che adesso punta a tenersi stretta un’altra maglia. Quella bianconera. Attesa in tal senso una risposta dalla capitale transalpina nelle prossime ore.