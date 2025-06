Vlahovic, 12 milioni di incompatibilità Juve: perché scaricarlo è complicato

TORINO - Tra i miti più ridondanti - ma non per questo meno fascinosi - della cultura a stelle e strisce ritorna sempre il concetto “dell’American Dream”. La convinzione diffusa che negli Stati Uniti ogni individuo attraverso il duro lavoro, il sacrificio e l’abnegazione, possa reindirizzare la propria esistenza. Cambiare vita, realizzarsi, rispolverando dal cassetto quei sogni datati. Chissà se alcuni dei tesserati bianconeri - quelli dal futuro più incerto - intendano l’ormai imminente Mondiale per club in questo senso: un’occasione per mettersi in mostra, per prendersi la scena nell’iridato palcoscenico americano…