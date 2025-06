Locatelli: "Juve in Champions, Tudor si presentò così! Come diceva Allegri..."

"Quel pallone pesava tantissimo"

Locatelli è tornato subito su quel rigore contro il Venezia che è valso la qualificazione alla prossima Champions League: "Quel pallone pesava tantissimo, ma da capitano toccava a me. Il quarto posto era l’obiettivo minimo e non potevamo mancarlo. Quinto anno alla Juve? Entrai in uno spogliatoio di mostri sacri: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Dybala, Morata... E Ronaldo che andò via poco dopo: soltanto vederlo era di grande impatto. Campionissimi, ma prima di tutto persone per bene dalle quali ho avuto la fortuna di imparare. Giorgio e Leo, capitani incredibili, stessi Dna e mentalità, mi hanno insegnato cosa significhi la Juve: qui l’obiettivo è sempre vincere e lavoriamo per quello, come diceva Allegri dobbiamo “creare i presupposti” per riuscirci. L’ho sentito per fargli in bocca al lupo, gli voglio bene e lo ritengo un grande allenatore. Detto questo, spero che i rossoneri ci stiano dietro".