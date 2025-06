Lo Scudetto del 5 maggio raccontato da Tuttosport: la storia torna in edicola, scopri quando

Quel pomeriggio la redazione era pronta a fare tre giornali diversi, c’era un’impostazione con la vittoria dell’Inter, una per la vittoria della Juventus e perfino quella per l’eventuale scudetto della Roma. Le partite erano al pomeriggio e questo dava un non indifferente vantaggio nelle tempistiche della chiusura del giornale, ma negli uffici di Tuttosport quella domenica c’era una certa fibrillazione perché il giornale dello scudetto, chiunque lo vinca, non puoi sbagliarlo perché diventa un giornale da collezione, qualcosa che i tifosi vanno a cercare in edicola il giorno dopo per poi conservarlo gelosamente e tirarlo fuori insieme ad altri cimeli di una vita dedicata a una squadra. Una vita da raccontare ai figli e ai nipoti, una vita che si può toccare nella lana di certe sciarpe, nell’acrilico di certe magliette, nel cartoncino di certi biglietti che in pochi centimetri quadrati di carta contengono romanzi di milioni di parole ed emozioni. E poi ci sono i giornali, con i loro titoli, i loro articoli caldi di pathos, le cronache vivide perché scritte in diretta, in quel momento lì, un momento in cui si faceva la storia e poche ore dopo si stampava rimandendo per sempre, nero su bianco che, sì, nel tempo si ingiallisce un poco, ma proprio per questo acquisisce più valore. Il giornale del giorno dopo una grande vittoria allunga il godimento e ne conserva traccia in eterno. Ma è anche un documento, un reperto per capire, rileggendo a distanza di anni, se la portata di certi eventi era stata colta in quel preciso momento o anche solo per riuscire a percepire le sensazioni dell’epoca. A volte riprendere un vecchio giornale è una macchina del tempo che trasporta il cuore cinque, dieci, cinquanta anni indietro; è un meccanismo che sblocca i ricordi; è un modo per confrontare come la propria memoria abbia conservato alcuni pezzi sì e altri no; è il privilegio di vedere un fatto con gli occhi di chi c’era e lo vedeva accadere.