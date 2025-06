Gatti, Conte lo vuole per il suo Napoli e alla Juve tutto fermo per il rinnovo

Gatti: la pazienza ha un limite

Peccato che giovedì scorso (giorno deputato per sigillare l’accordo) Giuntoli sia stato sollevato dall’incarico, bloccando di fatto la questione inerente al prolungamento di Gatti. Adesso il nuovo deux ex machina bianconero Chiellini e il dg Comolli hanno rinviato ogni tipo di discorso a dopo il Mondiale per Club. Col rischio che però possa essere troppo tardi. Dopo mesi di attesa, infatti, Gatti appare stanco e per la prima volta ha iniziato a guardarsi intorno. Tra l’altro le proposte non gli mancano affatto. A partire dalla Premier League dove diversi club hanno mostrato interesse negli ultimi mesi: l’ultimo in ordine di tempo è stato l’Aston Villa che si aggiunge a Everton, Newcastle e West Ham che avevano sondato il terreno tra gennaio e marzo. Tutte respinte. Almeno per ora.