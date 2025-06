Adzic dipende da Tudor e il messaggio alla Juve è chiaro: "Ci riuscirò"

Il suo commissario tecnico, Robert Prosinecki, era stato chiaro: «Adzo», come lo chiama lui, gli ricordava persino Boban. Un’investitura bella e buona, mentre tutto intorno ci si faceva domande sulla sua qualità, su ciò che potesse dare alla Juventus e sulla grande occasione che si prospettava davanti al ragazzo. Classe 2006, e non è un dettaglio, anzi: è la base di tutta la storia. Che racconta gli inevitabili bassi e la voglia di trasformarli in alti, anche facendo un passo indietro come nell’ultima stagione: quando lo spazio tra i grandi si è fatto così risicato, non c’è stato da pensarci su due volte. Anzi: si è andati dritti verso l’occasione più immediata e vicina, cioè quella in Serie C. Con la Next Gen, 4 gol portati a casa, buonissima connessione con Guerra, e quelle giocate tanto raccontate e finalmente viste.