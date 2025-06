Cherubini, sfogo plusvalenze: "Paratici, tutto ingiusto: le nostre vite cambiate. Leoni e Bonny..."

Quindi sul possibile sostituto: "Si parte con calma, faremo tutte le nostre valutazioni la prossima settimana e con assoluta tranquillità ci confronteremo con la proprietà e ripartiremo sicuramente con un altro profilo, mi auguro altrettanto valido come Chivu . Sicuramente dovrà essere motivato e che scelga Parma come una grande opportunità perché con la salvezza quest'anno potremo dare un po' di continuità al progetto. Ormai siamo una realtà riconosciuta, importante e con una grande proprietà, immagino che avremo tante opportunità da valutare in questi giorni. Gilardino ? Sto ascoltando e ricevendo tantissimi nomi, molti sono veramente profili interessanti. Ne sceglieremo uno, Gilardino è sicuramente un calciatore che ha fatto la storia a Parma, ma ce ne sono tanti altri ed è inutile che facciamo la lista. Con la proprietà e con il direttore tecnico Pettinari , con tutte le persone del club ci siamo detti di riflettere serenamente, affrontare la prossima settimana e poi iniziare a fare i nostri colloqui".

Spazio al mercato, con i tanti interessi delle big per Giovanni Leoni: "Lo considero ancora in evoluzione e penso che per lui sia importante consolidare questi segnali importantissimi che ha dato alla sua prima stagione in Serie A. Vorremmo tenerlo e attualmente non è sul mercato. Bonny? Una società come il Parma non deve vivere con preoccupazione la possibilità di perdere giocatori. Fortunatamente abbiamo tanti ragazzi giovani, tanti giocatori importanti e Bonny è uno di questi. Se dovesse salutare qualche giocatore sarà comunque anche un orgoglio per il Parma e per tutte le persone che ci hanno lavorato".