Boban in tackle: "Juve, così fallirai per anni! I 'fenomeni', gli errori di Motta e auguri Tudor..."

"Questo è il futuro della Juve"

Poi, paragonando la situazione dello United a quella dei bianconeri: "Questo è il futuro che avrà la Juve se non prenderà un ds vero, che non si preoccuperà della squadra, che non sarà vicino all’autore, che non gestirà la rosa, che non gestirà insieme all'allenatore e allo spogliatoio, non si può. Ci vuole un direttore sportivo e ci vuole gente veramente che ha l’occhio. Poi dieci volte sbagli, una o due volte non funziona. Tutti abbiamo sbagliato a valutare i giocatori e sbaglieremo, è la vita del calcio. Però se va solo per i dati, proprio così come un androide non andrà da nessuna parte, perché questo è calcio. Sono vite umane lì, non sono solo i numeri. Quindi se va per i numeri non va da nessuna parte. I numeri ti danno la base per la scelta. Ma lo fanno tutti. Ma lo fanno tutti, non è solo che adesso lui fa solo per i dati, lo fa ogni scouting al mondo, poi dopo tu lo vedi".