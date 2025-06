Vlahovic, tormenti d'oro: il lento addio Juve, le offerte non all'altezza e i nuovi bonus

La decisione della Juve

L’ha deciso il club. Non l’attaccante. E l’ha fatto per una questione di costi da abbattere e di benefici da ritrovare, nel più classico dei gioco di pro e di contro. Ecco, a proposito di “contro”: DV9 ha quello più pesante, cioè l’ingaggio. Da luglio scatta il maxi stipendio che toccherà - premi compresi - ben 12 milioni di euro. Non solo un salasso difficile da sostenere: è che pare proprio non ci sia la volontà da parte del club di farlo. Una sfumatura per nulla banale, e pronta a generare ulteriori tormenti nell’animo e nei ragionamenti del serbo. Del resto, presto sarà chiamato a prendere una decisione sul futuro, e finora le sirene non sono state spiegate, ma soltanto degli accenni più o meno concreti sui quale valeva la pena fare dei ragionamenti. Come il Fenerbahce: sul piatto, la proposta può convincere la Juve e può soddisfare le richieste - base di partenza non distante da quanto percepito in bianconero -, ma l’idea di andare in SuperLig turca non lo scalda abbastanza, gli consiglia di tenere le antenne dritte e di guardarsi altrove.