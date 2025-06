"Yildiz? È successo a Dybala e Fagioli...Del Piero, era un'altra Juve. La numero 10 ha ancora senso"

A proposito di valutazioni: Yildiz ha avuto un impatto simile al Dieci di Conegliano?

«Premessa: i confronti sono sempre inopportuni, ogni calciatore è frutto del momento. Resta difficile metterli di fianco, sicuramente il turco ha dato tanto alla Juve. Ma il paragone ad oggi è improponibile».

Perché?

«Alex, già da ragazzo e con una squadra importante, aveva scritto pagine importanti».

Giocava al posto di Baggio.

«Io non conosco bene Yildiz, per questo mi è difficile dare un giudizio completo. Penso però all’impatto nello spogliatoio, al carattere, a quella Juventus di campioni. Ci voleva carisma e l’ha mantenuto fino alla fine. Il paragone sarebbe impietoso per tutti, se pensiamo che da giovanissimo segnava gol come quelli che è stato in grado di siglare alla Fiorentina o alla Lazio».