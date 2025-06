Calciomercato Juve, Yildiz 2030 per scacciare l'Arsenal: "Vale 100 milioni"

London Calling. Ma la Juventus è pronta a rispondere di no, mettendo in stand-by tutte le chiamate provenienti dalla City. Soprattutto una telefonata è stata subito stoppata sul nascere, onde evitare pericolose tentazioni di mercato. Il rifiuto in questione riguarda, infatti, il principale gioiello bianconero. Quel Kenan Yildiz che ha dimostrato di valere in pieno l’incoronazione ricevuta un anno fa di questi tempi, quando la dirigenza decise di consegnare la maglia numero dieci al fantasista turco. Un’investitura rivelatasi lungimirante alla luce dell’ottima annata vissuta dal talento classe 2005.

La stagione di Yildiz

In fondo, i numeri nel calcio non mentono mai: 9 reti segnate e 8 assist forniti tra tutte le competizioni (Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) a impreziosire la prima stagione da “diez” dell’ex Bayern Monaco, che è diventato ancor più letale in zona-gol da quando Tudor l’ha avvicinato alla porta avversaria, impiegandolo da seconda punta. Una decisione quasi salvifica per valorizzare al massimo le doti del gioiello turco. Tutta un’altra vita per Kenan rispetto a quando, agli ordini di Thiago Motta, si ritrovava confinato sulla fascia, più vicino al fallo laterale che all’area di rigore. Incredibile, ma vero. Il finale di campionato e la rincorsa al quarto posto hanno portato la firma in calce di Yildiz, che è andato a segno contro Genoa, Lecce e Venezia, risultando così decisivo per il ritorno in Champions League della Juventus.