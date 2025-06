Cacciati da Motta, avversari di Tudor: la Juve Usa e getta da Huijsen a Danilo

Le rivincite di Alex Sandro e Danilo

Un altro ex in cerca di vendetta, costretto a dire addio alla Juventus per via di un rapporto mai sbocciato con il tecnico di allora, Maurizio Sarri. Per arrivare poi - sempre in via ipotetica - alla sfida in semifinale con una tra il Chelsea di Maresca e Veiga, e il Bayern di Kingsley Coman, che in passato ha già punito i bianconeri. Più complicato, per non dire quasi impossibile, che a sbarrare il cammino della Juventus sia il Flamengo degli ultimi epurati, in ordine temporale: Alex Sandro e Danilo. Anche se in realtà i due brasiliani hanno già avuto modo di prendersi una piccola rivincita nei confronti del club bianconero, sollevando in stagione con il Flamengo ben due trofei: il campionato carioca e la Supercoppa brasiliana...