Kolo Muani, annuncio Mondiale: "Juve, parto con te! E dopo? Ci spero..."

Tudor vuole Kolo Muani

Nonostante le bellissime parole di Tudor per Vlahovic, la società e l'allenatore sembrano propensi a fare un restyling in attacco. A partire dalla conferma di Kolo Muani fino all'offensiva per David, che il 30 giugno si libera dal Lille. Dusan va a scadenza nel 2026 e il club proverà a cederlo in questa finestra, quindi sicuramente dovrebbe poi arrivare a Torino. Per Kolo ha dato il benestare anche il tecnico, che gli ha dato fiducia anche in partite importanti, come l'ultima di Serie A contro il Venezia, dove ha segnatoo un gol pesante. E potrebbe anche farne altri, sicuramente al Mondiale per Club.