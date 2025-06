"Juve, se punti su Kolo Muani ti serve anche questo. Vlahovic imbrigliato"

"Gyokeres il top, Krstovic e Lucca..."

Insomma, se fosse nella Juve su quale attaccante andrebbe? Ora che la pista per David pare essersi raffreddata, è tornato forte il nome di Viktor Gyokeres...

«Il top dei top. Una bomba. Un attaccante che unisce la forza fisica all’allungo, che sa tenere la palla. Negli ultimi 30/40 metri fa fuori tutti… Un giocatore totale, l’uomo da prendere se ne hanno le capacità finanziarie, ma mi sembra di capire che la Juve voglia rinforzare l’organico di Tudor senza sostenere spese folli. In tal caso, converrebbe pescare in Serie A dei profili di prospettiva, da crescere in casa. Penso a Krstovic: sa far tutto e a mio parere - se inserito nel giusto contesto tattico - può tranquillamente fare una ventina di gol. Poi c’è sempre Lucca: un attaccante unico nel suo genere perché rapido e tecnico nonostante la stazza… Due profili che però, per caratteristiche, andrebbero intesi come alternative a Kolo Muani. Non credo che li vedremmo in campo insieme, se non in situazioni di emergenza. Quando c’è da sbloccare il risultato a tutti i costi…».