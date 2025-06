La Juve si allena e ritrova Kostic: quando si parte per gli Stati Uniti

Al via una nuova settimana di allenamenti alla Continassa per la Juventus prima della partenza: sabato 14 giugno i bianconeri lasceranno l'Italia in direzione Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. La squadra di Tudor proseguirà il lavoro sul campo anche negli States: saranno due le sedi nelle quali si preparerà il club bianconero: lo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier in West Virginia e il ChampionsGate Sports Field Complex di Orlando, in Florida.