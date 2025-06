Vlahovic-Milan, cosa ha detto Allegri a Dusan? La trattativa, la telefonata e quanti soldi servono

Lo ha chiamato ed è stata una telefonata simpatica. Allegri e Vlahovic non hanno mai litigato o avuto particolari contrasti, anche se, ai tempi di Max alla Juve, il serbo aveva storto il naso più di una volta per la modalità di gioco che, certo, non esaltava le sue qualità (leggi: gli arrivavano uno o due palloni a partita). Ma il rapporto è sempre stato buono e la stima di Max per Dusan ha spinto il nuovo allenatore del Milan a chiederne l'acquisto. Forse c'è anche la voglia di rivincita che anima Allegri, sicuro di poter dimostrare come su Vlahovic la Juve si stia sbagliando e far vedere che lui è in grado di rilanciarlo. Fatto sta che il Milan si è ufficialmente iscritto all'asta per Vlahovic, destinato a lasciare la Juventus in estate.