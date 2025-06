Calciomercato Juve, nessuno è incedibile: Allegri tenta lo… scippo. Sogno Donnarumma  

Anche Di Gregorio in bilico?

Nemmeno Di Gregorio, infatti, può dirsi certo di un posto per la prossima stagione. La prima annata a Torino dell’ex Monza - per quanto positiva - non ha convinto appieno la dirigenza bianconera, che sembra intenzionata a valutare eventuali offerte per il classe 97 cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Se in Italia - Roma a parte, che dovrà prima blindare Svilar - non si sono registrati movimenti significativi, Di Gregorio pare aver attirato l’interesse di alcuni club di Premier League. La Juve per il momento, visto l’imminente Mondiale per club in programma negli Stati Uniti, resta in attesa. Il sogno numero uno per la porta resta Gianluigi Donnarumma, fresco di vittoria in Champions League, e tuttora in trattativa con il Psg per il rinnovo di contratto. Una pista complicata, visto l’interesse per Gigio dei tanti top club europei (tra cui l’Inter), ma non per questo impossibile.