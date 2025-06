Bocciato da Motta, trasformato da Vieira: Miretti, il Genoa pronto all’offensiva

L’infortunio alla spalla lo costringerà a seguire il Mondiale per Club dalla televisione, ma il futuro di Fabio Miretti potrebbe essere comunque lontano dalla Vecchia Signora. Il Genoa, infatti, è pronto a entrare in azione per cercare di trattenere in rossoblù il centrocampista classe 2003 su esplicita richiesta di Patrick Vieira. Il tecnico francese nell’ultima stagione ha dapprima rigenerato e poi valorizzato il calciatore torinese, tornato a brillare sotto la sua gestione. In tal senso in numeri parlano chiaro e non mentono: 3 gol realizzati e 3 assist vincenti forniti a impreziosire le ottime prestazioni sciorinate prima di infortunarsi. Il tutto grazie ai dettami dell’allenatore ex Crystal Palace che ha spostato dal classico ruolo di mezzala Miretti, tramutandolo in un trequartista d’assalto. Posizione questa che ha permesso a Fabio di incidere maggiormente negli ultimi sedici metri. Ecco perché Vieira ha caldeggiato al ds genoano Marco Ottolini di provare a riavere il talento scuola Juve. Uno che ha i colori bianconeri nel cuore, ma che a Torino ha faticato ad imporsi in questi anni. Motivo per cui la soluzione di una permanenza in Liguria potrebbe risultare la migliore per tutti.