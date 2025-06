Ds Juve, si aggiunge Ottolini. E spunta il profilo che sta facendo grande il Psg

Tutti i nomi per il nuovo ds

Il possibile/probabile sbarco di Bezhani a Torino non dovrebbe condizionare l’ingresso di un’altra figura professionale nel ruolo di direttore sportivo: dal quartier generale bianconero filtra la volontà di puntare su un profilo in grado di muoversi a fari spenti, di lavorare in gruppo e con un bagaglio di conoscenza del calcio italiano e internazionale adeguato. L’identikit portava a Frederic Massara, che però negli ultimi giorni non è stato contattato e sta uscendo dai radar bianconeri; la professionalità e la conoscenza internazionale di Hasan Salihamidzic non sono in discussione, così come la grande stima di Chiellini, però si tratta di un profilo non così specializzato sul mercato italiano; stesso discorso per Diego Lopez, ex Lens. Ecco allora che filtra un nome che piace molto, non solo alla Juventus: quello di Marco Ottolini, che ha costruito una solida realtà al Genoa e che per caratteristiche può soddisfare tutte le necessità del club bianconero nello specifico ruolo. E c’è anche una potenziale new entry, eventualmente anche nel ruolo di capo degli osservatori qualora Behzani non dovesse riuscire a liberarsi dal Tolosa: Pasquale Sensibile, che alla Juventus ha già lavorato in passato tra il 2006 e il 2008 (con anche Chiellini giocatore). Nel Psg campione d’Europa, Sensibile è un prezioso collaboratore di Campos e sta bene nel club francese, ma in caso di chiamata della Juve...