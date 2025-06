Rabiot, grazie Juve: “Ho vinto e sono cresciuto. Ronaldo, Buffon, Chiellini…”

Chi ha fatto esperienza in Inghilterra è il suo attuale tecnico al Marsiglia, Roberto De Zerbi : “Ho fatto subito amicizia con lui. È una persona che parla molto, che scambia, che spiega le sue idee e che cerca di trovare la posizione giusta per ogni giocatore. Lavora molto sul piano tattico. Passa le giornate al centro di allenamento, dalla mattina alla sera. È un pazzo del calcio. È una cosa che ho apprezzato perché per avere davvero successo bisogna avere quella passione, quella determinazione, quella voglia, quell'ambizione. Siamo andati subito d'accordo e abbiamo parlato molto. Mi ha chiesto, in quanto giocatore più esperto, di risollevare la squadra e di portare con me gli altri giocatori. Ed è quello che abbiamo fatto”.

E ancora: “Tutti conoscono l'allenatore De Zerbi. Era al Brighton e ha fatto grandi cose. In Italia ha una certa fama. Avrà ricevuto molte offerte. In questa stagione è stato molto importante per il Marsiglia e credo che il campionato francese sia fortunato ad avere un allenatore come lui. È un allenatore che cerca di adattarsi e che cerca di trovare la posizione migliore (per te) rispetto ai giocatori che ti circondano, ecco perché mi ha spostato così tanto. Abbiamo parlato e provato delle cose. Alla fine ho giocato più in alto, più vicino all'attaccante, ed è stato molto bello perché è una posizione che mi si addice molto”. Poi conclude su De Zerbi: “È un allenatore che ti dà le chiavi (per la partita successiva) in allenamento. Ti dice: 'Questa squadra giocherà in questo modo. Mettiti in questa zona, fai questo, fai quello'. È questo il suo punto di forza: è come se sapesse come si svolgerà la partita prima ancora che si svolga”.