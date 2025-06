Comolli, diretta conferenza Juve: la presentazione del dg bianconero in tempo reale

Il futuro della Juve inizia oggi. I bianconeri voltano definitivamente pagina dopo una stagione in chiaroscuro, e il primo tassello da cui ripartire è Damien Jacques Comolli, ufficializzato dieci giorni fa come nuovo direttore generale del club. Un nuovo corso in casa Juventus che parte dal dirigente francese, ma anche da Giorgio Chiellini, con la bandiera della società che ha ricevuto un'investitura importante e con un ruolo che lo vedrà come punto di riferimento per allenatore e tifosi. Grande curiosità per le prime parole del neo dg, per comprendere quelle che saranno le linee guida e strategie dei bianconeri in vista della prossima stagione.