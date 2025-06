Tudor-Juve, svolta totale: il piano 2027 tra colpi di mercato e uno staff da battaglia

Comolli su Tudor

Comunque, il fatto che il round iniziale arrivi a giorni dalla partenza per il Mondiale per Club indica come le intenzioni siano serissime e in linea con quanto dichiarato alla stampa. Del resto, proprio in quelle dichiarazioni si sono manifestati rispetto e stima subito vociferati, quindi supportati dai ricordi. A rivelarli, Comolli in persona: "L’anno in cui era al Marsiglia ci ha battuti due volte - ha spiegato, riferendosi all’esperienza al Tolosa -. La prima volta qui gli ho detto: 'Ti ricordi? Per intensità e tenuta mentale, non ci sono molti allenatori in Francia che possono raggiungere quel livello'. E sì, ce l’aveva in mente". Il clima sembra dunque ideale per iniziare l’altra partita, da alleati e non da avversari, in contesti diversissimi e complessissimi, con quell’ossessione per la vittoria come punto centrale di una connessione che può rinsaldarsi nel quotidiano. O sciogliersi come neve al sole in mancanza della stessa. Ricreare quel filo col successo è la parte più delicata ed elettrizzante.