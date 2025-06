Kolo Muani e Conceicao, Tudor sorride: entrambi al Mondiale con la Juve

La finestra di mercato dal 1 al 10 giugno si è conlcusa senza colpi per la Juventus , ma in vista del Mondiale per Club la dirigenza bianconera è riuscita a confermare alcuni dei giocatori presenti in rosa. Su tutti Kolo Muani e Conceicao , oltre al rientro dal prestito di Kostic e Rugani , fresco di convocazione con l'Italia dell'ormai ex ct Spalletti. L'attaccante francese e l'esterno portoghese sono sicuramente due tasselli importanti e averli per la competizione negli Stati Uniti è sicuramente un valore aggiunto. Entrambi sono reduci da semifinali e finali di Nations League e proprio da lì sono arrivate le notizie migliori.

Kolo Muani e Conceicao, conferma Juve

A confermare i due giocatori con la maglia bianconera anche per il Mondiale per Club è stata proprio la Juventus con un post sui social: "Randal Kolo Muani e Francisco Conceição giocheranno la FIFA World Cup con la Juventus". Un messaggio importante, anche per Tudor che può contare così su due tasselli importanti per la competizione. Kolo Muani lo ha annunciato qualche giorno fa, dopo la finale 3-4 posto contro la Germania, mentre per Conceicao la dirigenza della Vecchia Signora ha lavorato con il Porto per confermare il prestito.

Per l'attaccante francese è un modo per allungare i mesi positivi vissuti dal suo arrivo a Torino, con la possibilità per Comolli e la società di poter sedersi nuovamente al tavolo delle trattative con il Psg a luglio, ovvero dopo la fine del Mondiale per Club. Per Luis Enrique è un tassello cedibile e alle giuste condizioni la Juve potrebbe anche provare a strappare un trasferimento a condizioni favorevoli, magari rinnovare per un’altra stagione il prestito e aggiungere magari un diritto di riscatto