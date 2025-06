Juve, l'attacco è un rebus: da Kolo Muani a Vlahovic, cosa sta succedendo

Ok, l'operazione Kolo Muani si è praticamente conclusa. Non solo disputerà il Mondiale per club con la Juventus , ma rimarrà anche la prossima stagione, sempre in prestito, ora si tratta con che tipo di clausola per il riscatto. E uno è stato portato a casa, ma l'attacco della prossima Juventus richiederà molto lavoro da parte di Damien Comolli , perché nessuno pensa di poter contare seriamente su Milik e l'altro attaccante è Dusan Vlahovic , destinato all'addio. Anche se... sicuri sicuri che Vlahovic vada via? Dopo le parole di Comolli di ieri, qualche dubbio è venuto. Il nuovo direttore generale vuole confrontarsi con lui, cercare di capire se ci sono margini per un rinnovo del contratto e capire che aria tira nella sua testa e nelle sue gambe.

Il futuro di Vlahovic

Ma, quindi, Vlahovic (che ieri non ha segnato in Serbia) alla fine continuerà a giocare nella Juventus? Non sembra questa l'ipotesi più probabile, per una questione di costi, e anche di volontà di Tudor. Igor era convinto che Vlahovic potesse dargli qualcosa in più e invece non ha brillato in modo particolare con il tecnico croato. Insomma il colloquio Comolli-Vlahovic potrebbe dirci molte cose sul futuro dell'attacco juventino, perché andato via Dusan, ne serve almeno un altro, di attaccante e la lista di Comolli, al momento, è top secret.

