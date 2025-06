27 Novembre 1996, la Juventus Campione del Mondo: domenica la storia torna in edicola

Un pezzo di storia del calcio e del giornalismo sportivo torna in edicola: la fedele riproduzione del numero che raccontò l’indimenticabile trionfo della Vecchia Signora nella notte del 26 novembre 1996. A Tokyo, la Juventus conquista la Coppa Intercontinentale battendo il River Plate grazie a un capolavoro firmato Alessandro Del Piero. Un documento autentico, stampato com’era allora. Solo per un giorno, domenica 15 Giugno, potrai rivivere le emozioni di quella notte leggendo il Tuttosport di quel tempo, in abbinamento obbligatorio al quotidiano.