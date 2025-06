Veiga saluta la Juve: "È stato un onore". Il post social fa impazzire i tifosi

Il suo “Fino alla fine” - condiviso in una storia su Instagram - è stato più di un semplice slogan. Per Veiga , è stato un modo per dire "grazie", per sottolineare un legame autentico con la squadra e i tifosi. "Fino al 30 maggio, ultimo giorno di contratto con la Juventus, è stato un piacere e un onore rappresentare questo grande club! Grazie a tutti. Fino Alla Fine", ha scritto nel suo post, corredato da un video che ripercorre i momenti vissuti in maglia bianconera.

Non si è fatta attendere la risposta dei tifosi juventini, che hanno affollato i commenti del suo post con messaggi di stima e affetto. "Grazie per aver onorato la maglia e aver dato sempre il massimo! Arrivederci Renatone", scrive un utente. Un altro aggiunge: "Hai dato il massimo per onorare la maglia in questi mesi! In bocca al lupo per tutto!".