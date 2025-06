"Comolli ha chiamato Gasperini per la Juve": il retroscena e la frase che ha rovinato tutto

Comolli e l'ossessione per la vittoria

Solo pochi giorni fa il direttore generale si è presentato al mondo bianconero. Non è andato per il sottile nello spiegare qual è la sua idea di gestione della squadra e, soprattutto, gli obiettivi futuri: "Quando ho incontrato la società mi è stato chiesto cosa volevo ottenere, rispondendo che volevo fare di tutto per vincere. Non posso assicurare che avverrà, ma farò tutto il possibile per trionfare in qualsiasi competizione affronteremo. Questo è chiaro nella mia testa, senza esitazioni: se si guarda alla maglietta della Juventus, si può andare avanti pensando solo a vincere. Nel calcio ci sono anche imprevisti, non possiamo controllare tutto, ma ciò che possiamo controllare lo dovremo controllare al 100%. Con buon allenatore e buoni giocatori ci sono maggiori chance di vincere. Cercare di vincere sarà la mia ossessione, voglio trasmettere questa passione a tutti nel club. Proverò a rafforzare questa cultura".