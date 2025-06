Comolli, lo scatto intimo a Torino: il dg Juve con il figlio Ata Arsene

Chi è Selinay Gürgenç

Selinay Gürgenç è laureata in Economia e ha anche un master in Management sportivo. Da diverso tempo affianca o Comolli nelle sue esperienze professionali. Infatti ha collaborato con il marito durante le sue precedenti esperienze professionali: in Turchia, al Fenerbahçe, si è occupata della comunicazione del club, mentre al Tolosa ha ricoperto il ruolo di responsabile per la strategia sportiva e lo sviluppo della cultura societaria