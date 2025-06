Sarri: "La mia Juve a fine ciclo, lo dissi subito. Giuntoli? Livello altissimo"

Tra 'lazialità' e nuovi obiettivi

Il tecnico toscano ha fatto il punto della situazione anche in relazione a quelli che possono essere gli obiettivi della Lazio: "Cosa deve aspettarsi la Lazio dal mio ritorno? Non lo so, è un ritorno d’affetto nei confronti di tutti, tifoseria compresa, e si possono aspettare che faccia il mio lavoro con affetto e con amore, ma a livello di risultati non lo so. Sono tanti gli anni da cui la Lazio cerca di fare un salto di qualità a livello di risultati, e tanti sono quelli da cui non riesce a fare quello definitivo. Qualche problematica c’è, e mi sembra che il calcio italiano in questo momento le problematiche le riporta in tutte le situazioni, quindi affrontiamole e speriamo che sia il ciclo buono per fare il salto di qualità definitivo". E sull'ambiente: "La lazialità è un qualcosa di cui da fuori non riesci a renderti conto. Io per tanti anni ho visto la Lazio da fuori e non avrei immaginato ciò che rappresenta davvero. Solo quando ti trovi all’interno dell’ambiente, ti rendi conto cosa significa lazialità: è roba forte. Il 90% dei tifosi laziali sono persone che hanno la Lazio proprio nell’anima, ai limiti della follia”.